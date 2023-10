Golf Cup a Montelupo. Ecco i vincitori

Domenica scorsa al Montelupo Golf Club ha fatto tappa il circuito N&T Golf Cup, gara con accesso diretto alla finale nazionale per i migliori. La gara si è giocata con la formula Louisiana a coppie con 72 giocatori scesi in campo. Nicola Angeletti e Antonio Casalini hanno vinto la gara grazie a un giro in 70 colpi e il miglior parziale nelle ultime buche che ha permesso loro di salire sul gradino più alto del podio superando altre due coppie appaiate nel punteggio. Una di queste, composta da Sandro Lunardi e Fabio Gaetaniello, si è consolata imponendosi nella categoria netta (45) davanti a Christian Damiani e Damiano Pesciullesi (43), secondi in entrambe le classifiche ma esclusi dalla finale. Hanno invece staccato il pass Paolo Belli e Franca Banci (42), miglior coppia mista. Al Golf Bellosguardo Vinci Alessandro Brotini ha confermato l’ottimo livello di gioco imponendosi nel Trofeo Sociale by Ottica Sostegni, gara giunta all’ottava edizione. Michele Trifoglio (37) e Antonio Pancetti (44) si sono imposti nelle due categorie nette precedendo rispettivamente Carlo Carifi (37) e Roberto Petroni Granata (41).

Andrea Ronchi