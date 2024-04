Golf. D’Amico a Cervia alza la Prosecco Cup

L’Adriatic Golf di Cervia si sta preparando per l’Open d’Italia che arriverà in Riviera in giugno. Durante l’evento i migliori professionisti europei si confronteranno sui fairway del percorso e sarà curioso vedere in quanti faranno meglio di Luigi D’Amico, che un professionista di golf non è ma come tale gioca. Domenica aprile il golfista cervese ha vinto la Prosecco Cup. In prima categoria primo Andrea Nardella (34); in seconda l’ha spuntata Oriano Agostini (38). Prima in terza con Daniela Sacchini (38).

Andrea Ronchi