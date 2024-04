Golf, doppio appuntamento sul green del Cus. Successi per Zanellato e Pallweber domenica

Doppio appuntamento sul green del Cus Ferrara nel week-end appena trascorso. Sabato è andata in scena la 4° edizione dell’Audi Quattro Cup by Audi Grand Prix Concessionario auto di Ferrara, gara a coppie con formula greensome. La 1° coppia Netto e la 1° coppia possessore Audi, rispettivamente Paolo Pirazzi Jr /Marco Gandolfi e Paolo Marzolla/Maura Ganzaroli si sono aggiudicati la finale nazionale che si disputerà al G.C. Arzaga nel mese di settembre. Domenica invece si è svolta la gara singola, formula Stableford, Tucano Race to Scotland con qualifica, per i primi delle 3 categorie, alla finale nazionale al G.C. Lignano che porterà poi alla finale mondiale nella splendida cornice del G.C. Gleneagles in Scozia. Di seguito i risultati dei vincitori tutti appartenenti al Cus Ferrara:

1° Lordo - Vittorio Zanellato - punti 30 (Finalista)

1° Netto 1^ categoria - Raffaele Pallweber – punti 36(Finalista)

1° Netto 2^ categoria – Mauro Magnanini – punti 41

1° Netto 3^ categoria – Stefano Spisani.