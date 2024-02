GOLF E SOLIDARIETà: LA GARA PROMOSSA DA ROTARY E LIONS. Falvo e Pietrolati brillano a Le Pavoniere

Sabato 27 gennaio la gara promossa da Lions e Rotary per Prato ha unito golf a solidarietà aprendo il fine settimana agonistico del circolo pratese. L’appuntamento ha permesso si raccogliere 2.000 euro che sono stati devoluti a una famiglia alluvionata di Prato. Edoardo Falvo ha vinto la gara con 73 colpi, uno solamente oltre il par. In prima categoria Luca Pietrolati (37) ha superato dimisura Costanza Alessandri (36) al termine di un avvincente testa a testa. Zhongyong Zhuge (33) ha completato il podio. Lotta all’ultimo punto anche in seconda categoria nella quale Andrea Morganti (39) ha avuto la meglio su Mattia Donati (38). Terzo Enzo Brogi (34). In terza Qi Wang (43) si è imposto su Massimo Breschi (39) e Jianrui Cai (37). Domenica il fiorentino Andrea Artusini è stato protagonista assoluto vincendo la tappa del GolfUp Trophy con 71 colpi, uno meglio del par del percorso. Max Salerno (40), Fabiola Bacci (36) e Cheng Shengmian (45) hanno vinto le categorie nette precedendo rispettivamente Neri Baroncelli (37), Qicheng Chen (36) e Marc Huyben (41).

Andrea Ronchi