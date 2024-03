Golf. Emanuele Danzi mattatore al Riviera

Emanuele Danzi mattatore al Golf Riviera. Il giocatore romagnolo, infatti, si è imposto in entrambi gli appuntamenti in calendario al circolo di San Giovanni in Marignano. Ha vinto la tappa dell’Apart Revolution Tour con 74 colpi, poi si è imposto nel Bretagna Tour grazie a un giro in 72 colpi. Ha così staccato il pass per entrambe le finali nazionali dei circuiti. Con lui alla finale Apart Federica D’Arielli (39), Pietro Tinelli (44) e Alberto Ferri (47) che si sono imposti nelle tre categorie nette. Nella tappa del Bretagna Tour Massimo Luccaroni (37) ha superato di misura Guido Giunta in prima categoria, Daniele Leti (40) ha vinto la seconda seguito da Roberto Tamburini (38) mentre Cristian Campana (39) si è imposto in terza davanti a Jerry Douglas (37). Al Golf Rimini Verucchio Alessandro Nanni si è confermato imponendosi con 75 colpi nella Golf & Food Cup. In prima categoria Eddy John Sierra (37, nella foto) ha lasciato a una lunghezza Corrado Lorini, in seconda Luigi Celli (38) ha battuto Michele Bonito, pari punti, mentre in terza Roberto Bonvicini (44) si è imposto seguito da Luca Esposito (42).

Andrea Ronchi