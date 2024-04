Golf. Emozioni al trofeo Marecchia . Festeggiano Bosco e Guarini

Molti tra i più forti dilettanti italiani hanno raggiunto il Rimini e Verucchio Golf prendendo parte al Trofeo Marecchia, gara federale sulla distanza di 36 buche da completare in due giornate di competizione. Nella combattutissima categoria maschile ha vinto Michele Bosco, socio del Golf Riviera, con 143 colpi. Bosco ha iniziato il torneo al secondo posto, a un colpo da Luigi D’Amico di Cervia. Nella seconda giornata di gara è riuscito a completare le 18 buche da campionato sotto par, in 71 colpi, limitando il tentativo di recupero del piemontese Matteo Peruzzi che, nonostante il giro in 68 colpi, ha completato a una lunghezza di distanza. Il secondo giro in 74 colpi ha tolto il podio al bravo D’Amico, superato dal compagno di club Michele Mazzotti a pari colpi totali, 145, ma con un secondo parziale migliore (71). Nella categoria femminile ha dominato Eleonora Guarini con 148 colpi totali. Partita sottotono, con 76 colpi, sufficienti comunque per prendere il comando, la giocatrice di Cervia ha cambiato marcia nella seconda giornata pareggiando il par del percorso di 72. Alle sue spalle, a otto lunghezze, la padovana Giorgia Zanella seguita dalla concittadina Camilla Ugonati (162).

Andrea Ronchi