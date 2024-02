Golf: fabrizio e matteo tonelli dominano al Casalunga. Mazzoli e Monti brillano a Monte San Pietro

I golfisti bolognesi sono scesi in campo nel fine settimana di Carnevale in un clima festoso. Al Golf Bologna, nel circolo che si trova a Monte San Pietro e che ha fatto un po’ la storia di questa disciplina all’ombra delle Due Torri, era in programma la Pulcinella Cup, giocata con formula individuale Stableford sulla distanza di 18 buche.

Stefano Mazzoli ha vinto con 78 colpi, score zavorrato da un triplo bogey alla buca conclusiva. Nella categoria netta ottima giornata per Guido Monti, unico a scrivere il "quattro" nel suo punteggio. Con 40 punti ha staccato di una lunghezza Davide Venturoli mentre Fabio Colli (38) ha completato il podio.

Il giorno seguente, sul percorso di Monte San Pietro, i giocatori si sono confrontati a coppie nella February 4 Balls Cup. Federico Capparotto e Gianluca Vitali hanno mantenuto fede al pronostico vincendo con 71 colpi, uno meglio del par del percorso.

Nella categoria netta Federico Rossi e Marco Malaguti (42) hanno superato di misura Massimo Paolini e Fabio Colli.

Al Golf Club Casalunga, invece, Fabrizio e Matteo Tonelli (20) hanno vinto la Gara di Carnevale, disputata sulla distanza di nove buche. Alle loro spalle, a un solo colpo, Giovanni Matteuzzi e Antonio Moio.

Andrea Ronchi