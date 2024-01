Golf. Fabrizio Orsi vince la SM Cup

Sabato 20 gennaio la SM Cup ha dato il via all’attività agonistica del fine settimana. La gara, con formula individuale Stableford è stata vinta da Fabrizio Orsi con 85 colpi. Davide Avanzini (23) è stato il migliore in prima categoria. Avvincenti i testa a testa nelle altre due categorie nette con vincitori e vinti appaiati a quota 36 punti e classifiche stilate grazie alla differenza delle ultime buche. In seconda Alice Montanari ha preceduto Domenico Vasapollo mentre in terza Corrado Storchi ha avuto la meglio su Guido Guastalli. Premi speciali a Italina Cerioli (31) e Massimo Marini (34), migliori lady e senior. Domenica i golfisti emiliani sono scesi in campo a squadre di quattro giocatori per la prima delle gare promosse dal Caseificio Rozzi Giuseppe. Valerio Zotto, Daniela Melotti, Paolo Terrachini e Felice Merola hanno vinto con un giro in 67 colpi. Nella categoria netta Andrea Gandolfi, Cristian Monari, Gianluca Preti e Luca Ruini (54) hanno preceduto di misura Sara Aguzzoli, Veronica Farioli, Patrizio Matteucci e Nicholas Lusardi (53).

