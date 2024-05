Golf: Gallerani, Messina, Poli, Collina e Godoli. Cinquina d’autore al circolo di Monte San Pietro

Sabato oltre 160 persone hanno preso parte alla tappa del Mercedes Trophy al Golf Bologna (nella foto le premiazioni). La gara è stata molto combattuta e vinta da Edoardo Gallerani con 73 colpi, i medesimi di Carlo Alberto Ravazzolo, primo tra i non premiati. In prima categoria netta Marco Messina (45) domina con il miglior punteggio netto assoluto: inavvicinabile per i bravi Alessandro Landolfo (39) e Giorgio Stuppioni (38). In seconda Gianluca Poli (42) lascia a tre colpi Anna Manderioli e Giacomo Giacobbi, che lo seguono sul podio. Premi speciali a Grazia Collina (37), miglior lady, e Luciano Godoli (39), senior. Il giorno seguente Maurizio de Vito Piscicelli si impone nella tappa del Tm Open grazie a un giro in 76 colpi. Stefano Beltrami (37), Lorenzo Puglisi (43) e Chiara Zecchi (41) si impongono nelle tre categorie nette seguiti rispettivamente da Michele de Vito Piscicelli (34), Enrico Sandrolini (39) e Fabrizio Cappucci (40).

Al Golf Molino del Pero Alessandro Vastano e Daniele Macchelli, tenendo fede al pronostico, si impongono nel Marchesini Group Golf Cup con 66 colpi. Nella categoria netta Alessandro Tomba e Stefano Fiorini (50) precedono Edoardo Maini e Matteo Iurlo (46).

Andrea Ronchi