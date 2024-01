Golf: i risultati delle gare del weekend al club le fonti. Bacchi Reggiani non fa sconti a nessuno, bene anche Bosco e Marzocchi

Sabato il Bretagna Tour ha fatto tappa al Golf Le Fonti aprendo il fine settimana agonistico. Su un campo in buone condizioni, ma pur sempre appesantito dalla stagione, Giovanni Bacchi Reggiani ha vinto con un giro in 83 colpi. In prima categoria Federico Bosco (33) ha preceduto Romeo Falconi (29), in seconda Enrico Marzocchi (36) ha avuto la meglio su Andrea Baldrati (34) mentre in terza Benedetto Selvatico Estense (39) e Nicola Tassoni (37), rispettivamente primo e secondo, sono stati gli unici a terminare con punteggio migliore rispetto a quello assegnato dall’handicap di gioco.

Domenica, invece, Luca Regazzi e Vincenzo Giarmanà si sono imposti nella tappa del Caffè del Doge, circuito nazionale giocato con formula a coppie che vedrà il circolo di Castel San Pietro Terme quale sede poi della finale del torneo.

I due golfisti hanno battuto avversari e par del percorso di 72, concludendo in 69 colpi.

Nella categoria netta, infine, Maurizio Maccagnini e Giuseppe Celano (44) hanno superato Carlo Peschiera e Stefania Rondi (42).

Appuntamento al prossimo weekend di gare

sul prato verde.

Andrea Ronchi