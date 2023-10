GOLF: i risultati. Girelli Consolaro, protagonisti assoluti

Oltre 200 golfisti si sono divisi tra i circoli della provincia. Leonardo e Niccolò Girelli Consolaro sono stati protagonisti imponendosi con 74 colpi. Nella categoria netta Roberto Piacquadio e Luca Zuccarini hanno preceduto Edoardo e Gianluca Mascellani. Al Golf Casalunga Francesco Parisini ha vinto con 81 colpi la Patch Europe Golf Cup, appuntamento classico del calendario del circolo di Castenaso. Germano Russo, Maurizio Tumminelli e Giuseppe Macrina si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Fabio Cabri, Laura Nepoti e Roberto Mengoli. Al Golf Bologna era in programma il Trofeo Cevenini Orologi e Gioielli 1964, che ha messo in palio ambiti premi. Gianmarco Naldi ha vinto con 74 colpi, due oltre il par. In prima categoria successo con per Gianluca Palloni seguito da Marco Franceschini e Piero Prezzi.