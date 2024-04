Golf: i soci hanno ricordato l’amico con un trofeo il 25 aprile. A Campagna e Vastano il memorial Bernardoni

Il 25 aprile i soci del Golf Bologna si sono ritrovati nel ricordo di Romano Bernardoni, socio che per anni ha animato la vita del circolo promuovendo numerose iniziative. Il memorial a lui intitolato è andato in scena con formula a coppie vinto da Stefano Campagna e Alessandro Vastano grazie a un giro in 72 colpi, i medesimi del par. Nella categoria netta Maria Caterina Coppari e Fabio Coraducci (44) hanno avuto la meglio su Leonardo Acri e Paolo Aiello, a pari punteggio ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Hanno completato il podio Eugenio Zappoli e Claudio Minghelli (43). Sabato 27 aprile il circuito Luxury Golf Trophy ha fatto tappa al club di Monte San Pietro. Ha vinto Federico Capparotto con 74 colpi. In prima categoria Federico Caselli (35) ha superato di misura Michele de Vito Piscicelli (34), così come ha fatto in seconda Eugenio Zappoli (40) nei confronti di Claudio Salvati(39) mentre in terza Angelo Mingozzi (42) ha ottenuto un successo con ampio margine su Chiara Zecchi (38). Domenica agonismo e divertimento si sono uniti nel Best 18 Golf Trophy grazie alla formula a coppie. Alberto Di Martino e Alessandro Vastano hanno vinto con 74 colpi mentre nella categoria netta Leonardo Acri e Paolo Aiello (41) hanno superato Fabrizio e Federico Scorzoni (39).