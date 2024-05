Golf. Il Club Med Trophy va a Martelli e Nardi. Finale a Montelupo

Il Golf Montelupo è stato palcoscenico della finale del Club Med Trophy, che ha richiamato giocatori da tutta la regione. La gara è stata giocata con formula a coppie e vinta da Gianluca Martelli e Alberto Nardi con 72 colpi, gli stessi del par del campo. Paolo Belli e Franca Banci (44) hanno preceduto Caterina Cianchi ed Elena Ragginella, a pari punti, nella categoria netta. Successivamente nella gara Diadema Wine & Ewo, i punti doppi in palio per il ranking Road to Malaga hanno acceso la contesa con diversi giocatori a pari merito nelle categorie nette. Luciano Balducci ha vinto con 81 colpi. In prima categoria Alessandro Ducceschi (36) ha prevalso su Tommaso Pettini, a pari punti, così come ha fatto in seconda Andrea Conticelli (37) nei confronti di Sandro Bartolini. In terza categoria Alberto Baldaccini (39) ha preceduto Franco Paciolla. Premi speciali a Marco Bradi (36) e Maria Parasca (37), rispettivamente migliori senior e lady.

Andrea Ronchi