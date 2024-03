Golf: il fine settimana è stato condizionato dal maltempo, questi i risultati. Menati, adesso la Bretagna è più vicina

Il fine settimana del Golf Le Fonti è stato parzialmente rovinato dal maltempo.

La pioggia, infatti, ha costretto gli organizzatori a rimandare le competizioni che era in programma domenica 10 marzo.

I giocatori invece erano scesi in campo regolarmente il giorno precedente nella tappa del Bretagna Tour, circuito che mette in palio i posti per la finale nazionale, anticamera di quella internazionale a Saint Malò.

Fabio Menati ha completato il primo passo verso la finale in Bretagna vincendo la gara grazie a un giro in 80 colpi.

In prima categoria, invece, Mattia Mazza (35) ha preceduto Enrico Franchi (32), in seconda successo per Andrea Baldrati (37) mentre in terza Luciano Melillo ha conseguito il migliore punteggio netto assoluto, 39 punti, risultando irraggiungibile per tutti compreso Daniele Leti, secondo a quota 35.

Infine Antonella Fantuzzi (29) è stata la migliore lady, mentre Roberto Gambarotta (35) il senior vincitore della competizione. Appuntamento al prossimo weekend.

