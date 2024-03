Golf. Il ’Patcheurope’ a Gallerani e Cuomo

Sabato il trofeo Pastry ha aperto il fine settimana al Golf Bologna. Angelica Lorenzani Borsari vince con 77 colpi, cinque oltre il par tutti persi nelle 9 buche di rientro. In prima categoria Lorenzo Lelli (38) si impone seguito da Matteo Fiori (35), in seconda Stefano Campagna (34) prevale su Massimo Paolini, a pari punti, ma con un peggior parziale nelle ultime buche, mentre in terza Marco Sabbioni (34) supera di misura Ugo Turchetti.

Il giorno seguente, il trofeo Patcheurope, classico del calendario giocato con formula a coppie. Edoardo Gallerani e Riccardo Cuomo dominano con un giro in 65 colpi, ben sette meglio del par. Nella categoria netta Stefano Grandi e Tiziano Tintorri (43) precedono Gabriele Sorbara con Cecilia Bergonzini e Giulia de Vito Piscicelli con Giulio Augusto Stefanini, appaiati a quota 40.

Nella stessa giornata al Golf Casalunga fa tappa il circuito Podio Sport Argenti. Vince Gianluca Lorenzini con un giro in 75 colpi. Antonino Lomascolo (36), Vito Barone (36) e Simone Cavazza (46) si impongono nelle tre categorie nette precedendo Germano Russo (33), Pietro Mantovani (35) e Matteo Tonelli (42).

