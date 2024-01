Golf. Il percorso vincente del giovane Urso

Ha vinto cinque gare nazionali e un campionato assoluto a squadre, da poco più di un anno è ufficialmente professionista dopo aver frequentato il corso allievi per la formazione di insegnanti professionisti di golf alla scuola nazionale. Odin Urso, ventisette anni, nato in Danimarca da madre danese e padre italiano, ha già un curriculum di tutto rispetto e si prepara a partecipare a tornei professionistici e Pro- Am oltre ad occuparsi del club dei giovani, strategia di gioco con lezioni in campo al Golf Club Le Vigne di Villafranca.

I numerosi impegni, non solo nazionali, non gli hanno fatto allentare i legami con San Quirico di Sorano, a Grosseto, dove vivono i genitori. In occasione della Giornata delle Benemerenze gli è stata consegnata la medaglia di bronzo del Coni nazionale, un altro significativo riconoscimento