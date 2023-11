Golf: il weekend a Le Fonti. I Cavina vincono la gara a coppie

La Villani Winter Challenge ha aperto l’attività nell’ultimo fine settimana di novembre al Golf Club Le Fonti. La gara è stata giocata con formula a coppie. Federico e Riccardo Cavina hanno tenuto fede al pronostico vincendo con 74 colpi, i medesimi di Giuliano Caroli e Marco Ciani, altra coppia con velleità di vittoria che si è dovuta arrendere solo per il peggior parziale nelle ultime buche. Nella categoria netta Mauro Berti e Maurizio Facchini hanno superato di misura Alfredo Sangiorgi con Andrea Nardella e Mario Mariani con Fabrizia Fati, appaiati a 41. Domenica Pasquale Nudo ha vinto il Dama Bianca Golf Trophy. Lo ha fatto con un giro in 81 colpi. Andrea Fazioli è stato il miglior in prima categoria superando Giovanni Bacchi Reggiani e Fabio Menati. Nell’altra categoria testa a testa tra Ettore Bonacorsi e Paolo Baravelli che poi ha vinto.