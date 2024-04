Golf. Kassa Zullo torna a vincere a Villa Paradiso. Guenda Preti Moavero trionfa a Monza

Sabato 30 marzo i golfisti brianzoli hanno approfittato della giornata senza pioggia per scendere in campo nei golf della Brianza. A Villa Paradiso Kassa Zullo è tornato alla vittoria nel Trofeo Golfimpresa. Lo ha fatto completando le 18 buche da campionato in 74 colpi. In prima categoria ampio successo per Virginio Facheris (39) seguito da Simona Angelini (34), in seconda Mario Carletti (36) ha avuto la meglio su Elena Rocca. In terza Antonio Scalone (42) ha ottenuto il miglior punteggio netto assoluto lasciando a sei lunghezze Luca Gandolfi (36). Premi speciali a Laura Crespi e Emanuele Rotondi, rispettivamente migliori lady e senior, entrambi a 34 punti. Al Golf Milano è andato in scena il Trofeo di Pasqua, giocato con formula individuale. Guenda Preti Moavero ha vinto con 80 colpi mentre Giacomo di Francesco (42) si è imposto nella categoria netta seguito da Emma Merlo (37) e Luigi Sirito (36). Al Golf Borgo di Camuzzago il fine settimana è stato all’insegna del Trofeo di Pasqua, gara sulla distanza di nove buche con in palio l’accesso diretto alla finale nazionale al Chervò San Vigilio Golf. Vi prenderanno parte Maurizio Sterza, vincitore con 40 colpi, Claudio Seletti (19), Riccardo Rios (22) e Ivo Mannavola (26) che si sono imposti nelle tre categorie nette.

Andrea Ronchi