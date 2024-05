Golf. La Coppa Toscana a Montelupo. Ecco tutte le coppie protagoniste

Domenica scorsa il percorso del Golf Montelupo si è presentato in ottime condizioni accogliendo i giocatori che, giunti da tutta la nostra regione, hanno preso parte alla Coppa Toscana di Doppio. Il circuito pensato e promosso da Viaggiare Golf, che sostiene il gioco in chiave turistica, patrocinato dalla Federgolf, è giunto alla terza edizione e prevede diciotto tappe con giornata finale al Golf Valdichiana in programma nel mese di febbraio 2025. Vi prenderanno parte Nicola Angeletti e Michele Ghelarducci, del Golf Livorno, che hanno battuto gli avversari e il par del campo grazie a un giro in 70 colpi, due meno di quelli previsti per i professionisti. Livornesi anche i vincitori della categoria netta: Antonio Casalini e Francesco Sarselli (48). I due hanno preceduto di una sola lunghezza la coppia di giocatori di casa Maria Parasca e Giovanni Badi. Soci del Golf Montelupo anche la miglior coppia mista composta da Corrado Roselli e Cecilia Carafa (47). Insomma una domenica trascorsa all’insegna dell’agonismo ma soprattutto del piacere di condividere una passione sempre più diffusa. Complice una bellissima giornata baciata dal sole in uno dei campi più belli della nostra zona.

Andrea Ronchi