Golf. Le 4 coppie al Porsche Green Club

Il Porsche Green Club, gara promossa da Jack Nicklaus il 28 ottobre a Villa Paradiso, è stata la gara più frequentata del fine settimana. Una settantina di coppie si sono date battaglia per i premi di giornata e il pass per la finale italiana di marzo. Vi prenderanno parte Davide Cardillo e Claudio Zaccardi. Con loro Matteo Cecchetti e Marco Garzelli, vincitori della categoria netta seguiti da Michele Stucchi e Elena Rocca. Completano il poker di coppie qualificate Alessandro Giardelli e Alberto Ferreri (41) migliori tra i porschisti. Al Golf Brianza domenica 29 Kassa Zullo si è imposto nel Golfidoor Trophy. In prima categoria Camillo Acquati (40) ha superato di misura Daniele Riboldi. In seconda successo a Adelio Taveggia (39). Al Golf Milano, Michele Bocchi ha vinto il Trofeo Remax. Marco Minetti è stato il migliore nel Kilt Game.

Andrea Ronchi