Golf le fonti. Cavina, doppia gioia. Bene Mondanelli. Zanni e Rimondi ok

La Tucano Race to Scotland al Golf Club Le Fonti. La gara vede scendere in campo oltre 50 giocatori. Riccardo Cavina vince con un giro in 73 colpi. In prima categoria Alberto Mondanelli (32) precede Gianluca Bosco, a pari punti, ma con un peggior parziale nelle ultime buche, Andrea Fazioli (30) completa il podio. In seconda ottima prova di Giulia Tessarin (38) seguita da Manuela Sangiorgi e Mauro Berti, appaiati a quota 36, mentre in terza Matteo Sinigaglia (38) ha la meglio su Riccardo Cané e Fabio Bracchi (36).

Domenica Riccardo Cavina si ripete bissando il successo del giorno precedente. In coppia con Federico Cavina vince la Gus Kup con un giro in 68 colpi. La gara unisce agonismo a divertimento ed è molto combattuta nella categoria netta. Marco Rimondi e Andrea Zanni (39) vincono l’avvincente testa a testa con Maurizio Torri e Fabio Menati (38) mentre Enea Savini e Alan Biagini (37) completano il podio.

Andrea Ronchi