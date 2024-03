Golf: LE GARE DEL WEEKEND. Cavina, grandi applausi. Bene Veroni e Peschiera

Il fine settimana del Golf Le Fonti ha preso il via sabato 16 marzo con il 26° TouristGolf & Travel Cup. Ha vinto Riccardo Cavina con 70 colpi mentre Stefano Mattiolo, Michael Ragazzi e Matteo Sinigaglia, tutti con 38 punti, si sono imposti nelle categorie nette. Domenica, incontro tra agonismo e divertimento nella gara del circuito Golf e Non Solo Golf by Barbara Vesco. La gara, a coppie, è andata in scesa sulle 18 buche da campionato del circolo castellano. Giovanni Veroni e Carlo Peschiera, tra i favoriti, hanno trionfato con un giro in 69 colpi, tre meno del par previsto per i professionisti. Nella categoria netta Matteo Sinigaglia e Luigi Calerio Castellano (42) sono riusciti a imporsi al fotofinish superando tre coppie a un solo colpo. Sul podio anche Alain Haillant con Roberta Ceccarelli e Andrea Zanni con Marco Rimondi. Premiati quale miglior coppia mista, Gian Piero Cabella e Roberta Rivola.

Andrea Ronchi