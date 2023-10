Golf. Luca Gobbi trionfa al Players Challenge Trophy

Il 14 ottobre il Golf Club Milano ha ospitato il Players Challenge Trophy. La gara è stata disputata su un percorso riportato in ottime condizioni grazie al grande lavoro degli addetti alla manutenzione che hanno rimosso i quasi 1.000 alberi caduti. Luca Gobbi ha vinto pareggiando il par del percorso di 72 colpi. In prima categoria Francesco Arosio (40) ha ottenuto un’ampia vittoria su Luca RInk (35), in seconda Giacomo Di Francesco (39) ha superato di misura Michele Corbella (38) mentre in terza Angelo Zanchi ha consegnato il miglior punteggio netto assoluto, 41 punti, risultando irraggiungibile per Enrico Camblaghi (38). Premi speciali a Barbara Bosetti (35) e Antonio Turiano (37), migliori lady e senior. Il giorno seguente il Golf Brianza ha fatto registrare numeri da record nel Green Pass Trophy. Al via, oltre 150 giocatori. Paolo Codarin ha vinto con 80 colpi. In prima categoria Maurizio Paparella (36) ha avuto la meglio su Gianluca Capra (35), in seconda Lorenzo Sanvito (38) ha superato Dennis Kayser (37) mentre in terza Nicola Speroni (38) ha preceduto Andrea Lattisi (37). Al Golf Barlassina il golf ha incontrato la solidarietà nella gara Golf for Parkinson. Cristina Novi e Nicola Russo hanno vinto in 69 colpi. Nella categoria netta Paolo Spazzini e Giuseppe Pezzotta (46) hanno vinto seguiti da Valentina Ghezzi con Igor Patscheider e Alice Stuppia con Franco Montanari.

Andrea Ronchi