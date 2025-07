Golf, l’ultimo weekend all’insegna di gare e spettacolo. Caroli e Cremonini battono tutti e si dividono la scena a ’Le Fonti’

Il caldo intenso ha accompagnato i giocatori che nell’ultimo fine settimana di giugno hanno raggiunto il Golf Club Le Fonti prendendo parte alle gare in calendario. Sabato scorso, Giuliano Caroli si è imposto nella gara Golf di… vino. Lo ha fatto con 73 colpi, uno solamente oltre il par. In prima categoria Andrea Bonaveri (36) ha prevalso nel testa a testa con Andrea Oriolo, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Ha completato il podio Graziano Cremonini (32). In seconda categoria Filippo Battocchi (339 ha superato di misura Marco Gianantoni mentre Giuseppe Di Maria (26) ha completato il podio. In terza Domenico Rivelli (38) ha avuto la meglio su Lidia Diotallevi (38) ed Ettore Bonacorsi (37). Il giorno seguente Graziano Cremonini è tornato alla vittoria. Lo ha fatto imponendosi con 84 colpi nel tour Sapori Padani. Matteo Fabbri (28), Andrea Ori (35) e Matteo Sinigaglia (41) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Fabrizio Bellocchio (25), Davide Guadagnini (34) e Giovanni Cerri (38).

Andrea Ronchi