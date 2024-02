Golf. Maria Giardina ok a Villa Paradiso. Eva Thalmann, direzione Scozia

Un cielo terso e un clima mite hanno accompagnato i golfisti sui percorsi del Gruppo Colombo. A Villa Paradiso Maria Giardina ha vinto con 80 colpi la tappa dell’Absolute Travel Dubai qualificandosi per la semifinale nazionale in programma a Ca’ della Nave il 27 settembre. Con lei Stefano Rondena (38), Marzio Vinciguerra (37) e Aibin Mao (48) che si sono imposti nelle tre categorie nette. Domenica divertimento e spirito corporativo nella Louisiana del Presidente, con formula a coppie. Kassa Zullo e Andrea Bianco sono stati i migliori assoluti con 63 colpi. Miglior coppia mista Christian Prazzoli e Chiara Trabattoni (43). Al Borgo di Camuzzago il 3 febbraio ha fatto tappa il Club Med Trophy, che premierà i migliori a fine stagione con la finale a Marbella. Valerio Radaelli e Luca Tanganelli hanno mantenuto fede al pronostico vincendo con 29 colpi. Nella categoria netta Socrate Rossi e Andrea Battisti (27) hanno avuto la meglio su Alberto Forlani e Davide Sanvito (28). Il 4 febbraio al Golf Club Brianza i golfisti hanno accumulato punti preziosi per il circuito Tucano Race, che premierà i migliori con un viaggio in Scozia. Missione compiuta per Eva Thalmann, che ha vinto la gara con 80 colpi, e per Vincenzo Modica (39), Maurizio Riganti (44) e Stefania Colzani (449 che si sono imposti nelle categorie nette.

Andrea Ronchi