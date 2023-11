Golf. Marzocchini e Ganzerla al top

Sabato la tappa del Race to Fairmont ha aperto l’attività agonistica dell’ultimo fine settimana di novembre all’Adriatic Golf di Cervia. La gara è stata giocata con formula a coppie e vinta da Pietro Ganzerla con Matteo Marzocchini che hanno completato le 18 buche da campionato in 72 colpi. Nella categoria netta primi Roberto Stringara e Federico Balestri (52). Domenica il Club Med Trophy ha portato con sé sogni di vacanza. Filiberto Carignani ha vinto con 80 colpi. In prima categoria Fabio Di Pietro (35) ha confermato l’ottimo livello di gioco vincendo davanti a Riccardo Rusticali (33). In seconda Antonelli Suzzi (39) ha preceduto Giuseppe Farneti (37) mentre in terza Jonathan Carradori (41) ha superato Patrizia Cappanera (40). Premi speciali a Alessandro Fabbri e Laura Casadei.

