Golf. Matteo Chiti pigliatutto a Bellosguardo e Montelupo. Il socio vinciano si impone su entrambi i fronti

Weekend golfistico, l’ultimo, nel segno di Matteo Chiti, che ha vinto sia al Bellosguardo Vinci, completando in 70 colpi (uno meno del par previsto per i professionisti) le 18 buche del circuito Taylor Made Open by Generali Agenzia Empoli, sia all’Mc Tour di Montelupo con 72 colpi. Tornando a Vinci, in prima categoria Marco Morelli (36) ha preceduto Federico Pieroni (33), in seconda Francesco Roncari (34) ha superato Gianluca Giannecchini (33) mentre in terza Alessandro Puccinelli (27) ha trionfato davanti a Simonetta Marchionni (25). A Montelupo, invece, Alessandro Ducceschi (42), Marco Giomi (38) e Francesco Corvino (43) hanno vinto le categorie nette rispettivamente su Roberto Antolini (39), Alessandro Coppini (37) e Gaia Parenti (35). Miglior lady Ilaria Nuvoli (31).

Andrea Ronchi