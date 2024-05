Golf. Mazzotti alza il Mercedes Trophy. Pitscheider, che colpo in prima

L’Adriatic Golf di Cervia sabato ha toccato numeri da record con la presenza di quasi 200 giocatori al via del Mercedes Trophy. Michele Mazzotti ha vinto con 69 colpi, due meno del par. In prima categoria Ascan Barone Pitscheider (40) ha vinto con tre colpi di margine su Filippo Strocchi ed Elena Fornari, appaiati a 37. In seconda Pietro Moretti (45) ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto risultando irraggiungibile per Walter Cassin (43) ed Elisabetta Crocetti (41). Nicola Montalti ha vinto la Bonfanti Elevatori Cup con 74 colpi. Andrea Valentini (38), Elena Fornari (35) e Pietro Moretti (38) si sono imposti nelle nette precedendo Rusticali (37), Baiardi (33) e Capitelli (38). Miglior lady Silvia Solfrini (34), senior Fabio Porcellini con 37 (i vincitori della foto Capretti).

Andrea Ronchi