Golf: MC Tour. Carlo Baglioni vince a La Bagnaia con 78 colpi

Con ancora l’eco della celebrazione per la nomina a Miglior Campo Italiano, il Royal Golf La Bagnaia è stato palcoscenico della seconda tappa del circuito MC Tour. Giocatori giunti da tutta la Regione hanno preso parte all’appuntamento. Carlo Baglioni ha fatto valere la propria conoscenza del campo vincendo con 78 colpi. I giocatori giunti da altri circoli hanno invece superato quelli di casa nelle tre categorie nette. In prima Leonardo Carlucci (35) del Golf Toscana ha preceduto di una sola lunghezza Alfonsus Peels (34). In seconda Tommaso Cusano (39) del Golf Quarrata ha superato di misura Claudio Regoli (38) mentre in terza Andrea Bigazzi (39) del Mia Golf ha prevalso al termine di un avvincente testa a testa con Remo Vernillo, giunto a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Premi speciali a Ludovica Della Valentina (37) del Golf Miniere, miglior lady, e Ivano Cheli (38), socio di Bagnaia, best senior.

Andrea Ronchi