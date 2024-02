Golf. Modica e Colombo centrano l’Holes Front. Back Challenge

Prima che la nebbia costringesse gli organizzatori ad annullare le gare del 28 gennaio, i golfisti della Brianza sono scesi in campo sabato 27 sui percorsi del gruppo Colombo. Al Brianza Vincenzo Modica (22) e Pietro Colombo (23) si sono imposti nelle due categorie nette del 9 Holes Front/Back Challenge. Al Golf Villa Paradiso era in programma la Golf, Food & Friendship, giocata con formula a coppie. Marco Busalini e Armando Sartori hanno vinto con 82 colpi. Nella categoria netta Roberto Di Gregorio ed Elena Rocca (29) hanno vinto di misura. Al Golf Borgo di Camuzzago Francesco Pezzani e Sergio Palaziol hanno vinto la tappa del Best Golf Couple con 37 colpi. Andrea Ronchi