Golf. Montanari e Morelli show a Vinci. Mc Tour For Two con 25 coppie

Sabato scorso al Golf Montelupo è andata in scena la Louisiana promossa da Palestra Olympia, specializzata nella preparazione al golf. In campo squadre di cinque giocatori che si sono affrontate in una giornata caratterizzata dal forte vento. Il team composto dai fiorentini Brando Pieroni, Alessandro Cheli, Matteo Fanelli, Roberto Lepri e Marco Bonanni ha dominato vincendo con 59 colpi, 11 meno del par del percorso. Nella categoria netta successo per i giocatori di casa Francesco Fronzoni, Marcello Grilli, Enrico Reatto, Cosimo Cavallo e Mario Giovanni Ciardi (54), che hanno superato di misura Marco Lerimonti, Leonardo Pecori, Marco Vinerbi, Giuseppe Gori e Matteo Bonini.

Domenica, invece, al Golf Bellosguardo Vinci ha fatto tappa il circuito Mc Tour For Two che ha visto al via oltre 25 coppie. Claudio Montanari e Marco Morelli hanno vinto con 65 colpi, mentre nella categoria netta Matteo Chiti e Roberto Brotini (42) hanno preceduto Roberto Antolini con Gianluca Martelli e Tiziano Venturini con Enrico Tordiglione, appaiati a quota 41.

Andrea Ronchi