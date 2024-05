Golf: nel Best 18 a dominare è stato invece Orazzini. Una gara con vista "Oman». Vittorio Hu brilla alle Pavoniere

Vediamo gli ultimi risultati delle gare al Golf Le Pavoniere. Lo scorso fine settimana tanti giocatori sul green. Sabato 18 maggio si è svolta infatti una tappa del Luxury Golf Trophy by Oman, circuito che porterà i migliori assoluti alla finale nel paese degli Emirati Arabi. Vittorio Hu ha posto le basi per essere tra i finalisti grazie alla vittoria della tappa ottenuto grazie a un giro in 75 colpi, tre oltre il par destinato ai professionisti.

Punti preziosi per la finale nazionale anche per Cristian Corsini (39), Andrea Bessi (41) e Matteo Pietrolati (41) che si sono imposti nelle tre categorie nette. Il giorno seguente oltre 90 giocatori sono scesi in campo nel Best 18, circuito nazionale tra i più attesi dal mondo amateur. Gianmarco Orazzini si è imposto con 74 colpi.

In prima categoria Leonardo Baldacci (39) ha superato di misura Nicola Albini (38), in seconda Lilian Vayr (43) ha ottenuto la vittoria precedendo Michele Chisena (40) mentre in terza Allegra Bocci (46) si è imposta al termine di un avvincente testa a testa con Matteo Pietrolati, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche.

Andrea Ronchi