Golf. Perini e Zanzani, colpi pasquali all’Adriatic di Cervia

L’attività agonistica all’Adriatic Golf di Cervia non ha conosciuto interruzioni, neanche nel giorno di Pasqua. Il lungo fine settimana è stato vissuto all’insegna della competizione quotidiana. Il via venerdì 29 marzo con la prima tappa del circuito Le Ghiaine Trophy, giocato sulla distanza di nove buche. Fabio Perini è stato il migliore con 37 colpi. Nella categoria netta Marcello Baiardi (21) ha avuto la meglio su Barbara Bertozzi, a pari punti, al termine di un avvincente testa a testa. Miglior lady Francesca Rambaldi (20), senior Massimo Magnani (21). Sabato 30 il circuito WAGC Tour ha fatto tappa al circolo romagnolo richiamando oltre 80 giocatori. Ha vinto Lamberto Zanzani con 74 colpi. In prima categoria Christian Prazzoli (74) ha avuto la meglio su Filiberto Carignani, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In seconda Rita Bandini (69) ha preceduto Andrea Trombini (72) mentre in terza vittoria al fotofinish per Pietro Moretti (73) seguito da Andrea Valeri (73). Il 31 marzo Celso Lombardini si è imposto con 79 colpi nella tappa del circuito Ticket to Paradise. Andrea Nardella (38) e Claudio Belelli (39) hanno vinto le categorie nette.

Andrea Ronchi