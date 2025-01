Golf. Pieri&Pieri dominano alle Pavoniere

Sabato 4 gennaio un centinaio di giocatori hanno raggiunto il Golf Le Pavoniere per prendere parte alla prima gara del 2025. Il circuito International Pairs, classico appuntamento della stagione agonistica del circolo pratese, ha visto i giocatori scendere in campo a coppie. Pietro Pieri e Sofia Pieri hanno tenuto fede al pronostico imponendosi grazie a un giro in 71 colpi. I due hanno dovuto faticare per avere la meglio su Nicola Albini e Leonardo Baldacci, giunti alle loro spalle con i medesimi colpi causa un peggior parziale nelle ultime buche. Nella categoria netta Alessandro Bertini e Paolo Biancalani (45) hanno ottenuto la vittoria superando di misura Costanza Alessandri e Mattia Donati. Appaiati a 44 punti Barbara Quercioli e Francesco Borghini, premiati quale miglior coppia mista. Un pizzico di rammarico, ma tanti applausi, a Michele Jermann e Carlo Ortoleva, autori di 44 punti e primi dei non premiati.

Andrea Ronchi