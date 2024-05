Golf. Pizzetti e Battaglia volano in finale

Domenica oltre 160 giocatori al via della gara Audi Quattro Cup by Baiauto, in scena al Matilde Golf. Il circuito si gioca con formula a coppie unendo così l’aspetto agonistico al divertimento. La gara qualifica direttamente alla finale mondiale i migliori della categoria netta, stilata in relazione al livello di gioco, e la miglior coppia di clienti della casa di Stoccarda. Paolo Pizzetti e Daniela Battaglia (49) hanno vinto staccando il pass per la finale superando Pietro Ganzerla e Sara Aguzzoli (48). Giovanni Paini e Mattia D’Errico sono stati i migliori assoluti con 67 colpi mantenendo fede al pronostico che li vedeva grandi favoriti. Miglior coppia possessori auto Stefano e Alessandro Camellini (46).

Al San Valentino, Riccardo Sghedoni si è imposto nel Niagara Golf Trophy grazie a un giro in 80 colpi. Mauro Sironi (36), Maurizio Padovani (43) e Daniela Gazzotti (41) sono stati i migliori nelle tre categorie nette.

Andrea Ronchi