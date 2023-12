Golf. Salotti trionfa nell’ultima prova Super Masters. Ora al Club Garfagnana si pensa al "Palla di neve»

Al Golf Club Garfagnana si è svolta la sesta ed ultima prova del circuito Super Masters 2023, trofeo Mobilart.

Nella classifica "lordo" a imporsi su tutti è stato Michael Salotti (foto) che, con l’ottimo punteggio di 31 punti (+5), a pari merito con il secondo classificato Stefano Dini che, però, ha dovuto capitolare di fronte al punteggio migliore di Salotti sulle seconde nove buche.

Situazione identica nella classifica "netto" di Prima categoria: ad aggiudicarsi la prima posizione è stato Thomas Kupfer, con lo splendido punteggio di 37 punti (-1); stesso punteggio ottenuto anche dal secondo classificato, Pierluigi Barsanti, ma, come in precedenza, con un punteggio peggiore sulle seconde nove buche.

In Seconda categoria "netto" a farla da padrone è stato Gino Battaglini, grazie all’eccellente punteggio di 42 punti (-6); punteggio che relega in seconda posizione Antonio Pancetti, fermatosi a quota 37 punti (-1). Nel "seniores" ha vinto Diana Sbrenna con il risultato di 35 punti (+1). Per quanto riguarda, invece, la classifica generale, stilata sui risultati delle sei prove, si è aggiudicato la prima posizione nella classifica "lordo" Federico Pieroni, davanti a Stefano Dini e Moreno Dini.

Invece nella classifica "netto" di Prima categoria ha vinto Stefano Dini, davanti a Pierluigi Barsanti e Maiko Piagentini. Nella classifica "netto" di Seconda categoria successo di Francesco Adami davanti a Diana Sbrenna e Lorenzo Consani.

Ora occhi puntati sul trofeo "Palla di neve" 2023/2024, torneo itinerante a squadre che ogni anno viene disputato nei migliori circoli di golf della Toscana dai soci e amici del Golf Club Garfagnana durante la pausa invernale del circolo.

Dino Magistrelli