Golf, sarà recuperato il 9 marzo. Trofeo ’Città di Ferrara’ rinviato per nebbia

Causa la fitta nebbia persistente sugli impianti, il 1° Trofeo Città di Ferrara di golf, in programma domenica scorsa sul green del Cus Ferrara con il patrocinio del Comune di Ferrara, non ha potuto svolgersi.

Il comitato di gara, in previsione della possibile nebbia, aveva predisposto le partenze in contemporanea di ogni team buca per buca alle 10.30, ma dopo aver rinviato più volte l’inizio, a malincuore alle 12 ha dovuto rinviare la gara non potendo più per le ore di luce, portarla a termine.

In accordo con l’assessore Andrea Maggi, promotore dell’evento, la gara è stata predisposta in calendario per sabato 9 marzo.

re. fe.