Golf. Senior sui green del Cus

Gara infrasettimanale sui green del Cus Ferrara Golf organizzata dall’Associazione Italiana Golfisti Seniores e valida per il campionato di categoria, con partecipanti provenienti da tutta l’Emilia Romagna. Ancora una volta il maltempo l’ha fatta da padrone, ma non ha impedito ad oltre 100 giocatori di essere presenti alla manifestazione attesa tutto l’anno. La gara singola, con formula stableford, si è svolta fino a tarda serata, dove gli ultimi team hanno usufruito dell’illuminazione artificiale del campo pratica per poter concludere l’ultima buca.

Buoni i risultati malgrado – come detto – il meteo. La vittoria è andata a Maurizio Ciocci del Golf Club Faenza le Cicogne, con 27 punti lordi pari a + 9 sul par del campo. In prima categoria il migliore è risultato Roberto Ratta del Golf Club Monteveglio con 34 punti netti, mentre Franco Ginestretti di Faenza Le Cicogne e Umberto Ricci del Cus Parma hanno prevalso rispettivamente in seconda (32 punti) e terza categoria (32 punti). Chiude la classifica Vittorio Rattoballi del Monteveglio, con la prima posizione nella categoria handicap 37/54.