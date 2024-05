Golf: spettacolo al circolo di Monte San Pietro dove è stato ricordato Achille Sassoli de Bianchi. Cesari e Lorenzani Borsari, i campioni sociali

Il fine settimana al Golf Bologna è monopolizzato dal campionato sociale, gara che da 65 anni scandisce le stagioni del circolo di Monte San Pietro e determina i migliori giocatori del club. Una gara di due giorni con 54 buche da completare con formula medal.

Piergiorgio Cesari è il mattatore della categoria maschile andando in testa nella prima giornata con 74 colpi e limitando il rientro degli avversari domenica grazia a due giri in 76 e un totale di 226.

È lui il campione maschile. Alle sue spalle, appaiati a quota 233, Gianmarco Naldi e Stefano Varoli.

Nella categoria donne dominio assoluto per Angelica Lorenzani Borsari che, dopo gli 82 colpi di sabato, allungato con 75 e 79 (236) lasciando a 18 lunghezze Cecilia Bergonzini. Completano il podio Maria Elisabetta Montanari (257). Le altre categorie sono giocate sulla distanza di 36 buche. In seconda successo per Nicolò Ognibene (51) e Giulia de Vito Piscicelli (41), in terza si impongono Maurizio Minghelli (38) e Grazia Collina (33).

Tra i senior successo per Maurizio de Vito Piscicelli (55) mentre Marco Messina (75), Pier Luigi Ariatti (72) e Guido Monti (78) si impongono nelle tre categorie nette. La giornata di domenica è l’occasione per ricordare Achille Sassoli de Bianchi, anima e fondatore del circolo, con il trofeo a lui dedicato. Una gara nella gara che premia Gian Paolo Capelli (40) davanti ad Adriano Petrucci (39).

Andrea Ronchi