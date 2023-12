Golf. Stefano Marianelli sbaraglia la concorrenza al Trofeo degli Auguri a Vinci

Un clima di festa e amicizia ha accompagnato le gare in programma nei circoli del circondario in vista delle festività natalizie. Al Club Montelupo i golfisti sono scesi in campo in squadre da cinque giocatori per la Louisiana di Natale, con premi in strenne natalizie. Mauro Pisi, Valerio Brunetti, Pietro Imperlati, Giorgio Cioni e Small Chris sono stati i migliori assoluti con 59 colpi. Nella categoria netta, invece, il team di Federico Pianigiani, Gianluca Giubilei, Flavio Giubilei, Vittorio Pianigiani e Mara Bianchi (56) ha preceduto quello composto da Alessandro Chiaramonti, Isabella Cavaciocchi, Giovanni Para, Fausto Innocenti e Stefano Vanni, giunti a pari punteggio ma con un peggior parziale nelle ultime buche.

Al golf Bellosguardo di Vinci, poi, grande equilibrio nel Trofeo degli Auguri “Luxury Edition“ targato Cestello & Locale Firenze, giocato sulla distanza di nove buche sul green che si snoda tra le colline ’leonardiane’. In palio cene degustazione e aperitivi gourmet. A trionfare è stato Stefano Marianelli, che ha prevalso su tutti i concorrenti grazie a un giro in 41 colpi, mentre Carlo Carifi ha preceduto Patrizio Montevecchi e Francesco Marinari, premiato comunque come primo senior, tutti appaiati a quota 17 come Andrea Parretti, che è però risultato il “cucchiaio di legno“. Elena Marconi (16) ha invece ricevuto il riconoscimento quale miglior lady.

Andrea Ronchi