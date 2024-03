Golf, tra monte San pietro e Casalunga. Mazzoli detta legge, Fiori e Varoli da applausi . Cuomo e Gallerani sono una coppia d’oro

Sabato la prima tappa del circuito Tucano Race to Scotland ha aperto l’attività al Golf Bologna. Matteo Mazzoli vince con 75 colpi, tre oltre il par del percorso di Monte San Pietro. In prima categoria successo per Matteo Fiori (36) seguito da Massimo Morselli (34), in seconda ampio successo per Fabrizio Magni (37) che lascia a cinque colpi Maurizio Minghelli mentre in terza Lorenzo Santilli (38) ha la meglio su Piero Peduzzi (36). Domenica l’agonismo incontra il divertimento nell’Itinera Voucher and Travel Tuscany taste, con formula a coppie. Riccardo Cuomo e Edoardo Gallerani vincono con 66 colpi. Nella categoria netta Michela Gazziero e Matteo Mazzoli (43) precedono Armando Rubinacci e Christian Carbognin, a pari punti, al termine di un avvincente testa a testa. Miglior coppia mista Grazia Collina e Gregorio Coppari (41).

Al Golf Casalunga Alessandro Varoli vince la gara promossa da La pallina da golf.it. In prima categoria Antonino Lomascolo (35) precede Federico Santini (32) e Germano Russo (31), in seconda Franco Bonora (39) supera Davide Cavalieri (33) e Massimo Buzzi (31) mentre in terza Giuseppe Macrina (38) si impone con Ottavio Lazzarato, appaiato nel punteggio, ma con un peggior parziale nelle ultime buche ed Emanuele Brigiolini (35).

Andrea Ronchi