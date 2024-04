GOLF. Trionfo per Ducceschi all’Apart Revolution Tour

Il fine settimana al Montelupo Golf ha preso il via sabato con una tappa del circuito Apart Revolution Tour. Alessandro Ducceschi è tornato alla vittoria grazie a un giro in 81 colpi. In prima categoria Giovanni Badi (31) ha ottenuto un ampio successo seguito da Massimo Pancani (27), in seconda invece Giuseppe Gori (39) ha superato di misura Marco Giomi (38). In terza Paolo Giorni (42) ha registrato il miglior punteggio netto assoluto risultando inavvicinabile per Paolo Grandinetti (38). Premi speciali a Maria Parasca (34), miglior lady, e Ugo Nasi (37), senior. Il giorno seguente il circolo empolese è stato invaso dai piccoli campioni partecipanti al circuito Saranno Famosi. Tommaso Gizzi (79) ha preceduto Emilio Berti (82) nella categoria under 12, Alessandro Franceschini (76) ha vinto l’under 14, Elisabetta Meli (84) e Ginevra Tacconi (78) hanno trionfato nelle categorie femminili. Francesco Bellentani (67) è stato il migliore nella categoria netta. Il Golf Bellosguardo Vinci sabato si è trasformato in un parco divertimenti con porta aperte e street food. Nella gara di putting green Giacomo Orazzini (16) ha preceduto Maurizio Martini (17) e Antonio Pellegrini (18).

Andrea Ronchi