Golf. ’Trofeo Nuova Incisoria’ al Cus

Fine settimana intenso per la sezione golf del Cus Ferrara: sabato, infatti, è andato in scena il 10° Trofeo “Nuova Incisoria” mentre domenica è stata la volta della ventunesima edizione della gara giovanile “Città di Ferrara”, patrocinata, anche quest’anno, dalla società Doldea e svoltasi sotto l’egida della Federazione Italiana Golf. Ma procediamo con ordine. Nel Trofeo “Nuova Incisoria” ha prevalso in terza categoria Isabella Bedendo con 36 punti, mentre in seconda Fabio Sandri, con 37, ha avuto la meglio su Giuliano Leoni, del Golf Club Mantova. Punteggi più alti, a sorpresa, in prima categoria, con il successo di Alessandro Mutto, con 39 punti, seguito da Christian Paulucci con 34. Gradino più alto del podio, nella classifica lorda, per Pasquale Nudo, del Cus Ferrara, con nove colpi sopra il par del campo. La classifica femminile è stata dominata da Martina Paola Palumbo, del Golf Club Ducato La Rocca, che ha prevalso su Sofia Petrosino del Golf Club Modena soltanto alla prima buca di play off. Tra i maschietti, invece, successo di Edoardo Zavarise di Ca’ della Nave con 72.