Golf. Trofeo "Palla di neve». Vince il team di Toni

La squadra composta da Stefano Toni (capitano), Andrea Angelini, Cristiano Sileo, Leonardo Moni, con 595 punti, ha vinto l’edizione 2023-2024 del trofeo di golf "Palla di neve", sponsorizzato dalla società La Cava srl di Pietrasanta, gara itinerante che, per diversi mesi, porta i soci e gli amici del Golf Club Garfagnana in giro per i più bei campi della Toscana.

L’ultima gara si è svolta, come di consuetudine, al circolo garfagnino in località Braccicorti di Pontecosi di Pieve Fosciana, dove la squadra, capitanata da Stefano Toni, ha confermato di essere la più forte. Basti pensare che la seconda classificata, composta da Piero Lombardi (capitano), Pietro Magera, Lorenzo Consani, Daniele Fasano, nella classifica generale è stata distanziata di ben 63 punti.

Questa edizione del trofeo ha visto lo svolgimento di nove gare, mentre la decima, quella al Golf Club Bellosguardo di Vinci, era stata annullata a causa del maltempo dello scorso inverno. Sul gradino più alto del podio, dunque, la squadra di capitan Stefano Toni con 595 punti totali, davanti alla formazione capitanata da Piero Lombardi con 532 punti; al terzo posto quella di Federico Pieroni, con 523, che si è aggiudicata il bronzo grazie al miglior risultato nell’ultima gara.

Il Golf Club Garfagnana, nella persona del suo presidente Rodolfo Lombardi, ringrazia lo sponsor della competizione e dà appuntamento alla prossima edizione.

La classifica generale completa: al primo posto la squadra di Stefano Toni, Andrea Angelini, Cristiano Sileo, Leonardo Moni; secondo posto per Piero Lombardi, Pietro Magera, Lorenzo Consani, Daniele Fasano; terzo posto per Federico Pieroni, Pierluigi Barsanti, Antonio Pancetti, Danila Garibaldi; quarti: Alessandro Berti (capitano), Antonio Casaroli, Benito Casci, Roberto Orsi; quinti: Dino Dini (capitano), Luca Palagi, Francesco Passini, Marco Cardelli; sesti: Mario Morganti (capitano), Rodolfo Lombardi, Claudio Storai, Franco Lari; settimi: Tiziano Pieri (capitano), con Fabrizio Lucchesi, Gino Battaglini, Blue Angiolini.

D. Mag.