Golf. Turchetti e Graziani i migliori a Cervia

Sabato oltre 80 giocatori sono scesi in campo all’Adriatic Golf di Cervia nella ’Louisiana e Tagliatella’ by Il Sorriso. Il percorso romagnolo si è presentato in ottime condizioni. La gara, con formula a coppie, si è disputata sulla distanza di nove buche per poter sfruttare le ore di luce disponibili. Andrea Turchetti e Giulia Graziani sono stati i migliori assoluti completando le nove buche in 36 colpi, gli stessi del par previsto per i professionisti. Nella categoria netta Leonardo e Christian Biserna (26) hanno superato di una sola lunghezza Alessandro Muzzini e Paolo Bonali. Hanno completato il podio Marco Grilli e Lidia Frontali (24).

