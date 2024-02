Golf. Villani Winter Challenge, esultano i Camocardi

Il fine settimana di Carnevale al Modena Golf & Country Club si è aperto con la seconda prova del circuito Villani Winter Challenge. La gara è stata disputata con formula a coppie sulla distanza di 18 buche. Giacomo e Carlo Camocardi, grazie a un giro in 73 colpi e ben 40 punti, hanno vinto la categoria netta al termine di un avvincente testa a testa con Alfonso Neri e Vito Selmi, secondi classificati a pari punti e penalizzati dal peggior parziale nelle buche conclusive. Domenica i golfisti modenesi si sono presentati al via del Trofeo di Carnevale. Federico Pollastri è stato il migliore assoluto con 75 colpi, tre oltre il par. Rammarico per il forte golfista modenese che è stato penalizzato dai par 5, buche nei quali ha pagato pegno con ben 4 colpi persi.

Andrea Ronchi