Golf, vola con la squadra di Fortini, Marenco e Ravazzolo. L’exploit di Sassoli de Bianchi. Trionfa alla Pro Am del circolo

Il Golf Club Bologna è stato palcoscenico della Pro Am. I pro sono scesi in campo capitanando squadre da quattro giocatori con tre dilettanti. Quando 65 anni nasceva il circolo di Monte San Pietro, Filippo Sassoli de Bianchi era presente e uno dei fondatori più attivi. L’ex presidente, che ha guidato il circolo per 32 anni succedendo al padre Attilio, classe 1934, ha uno swing educato e l’ha mostrato dando il contributo nella vittoria della propria squadra. Con lui il giovane Giacomo Fortini, che al Bologna oggi insegna, Claudio Marenco, uno dei punti di riferimento del club e Carlo Alberto Ravazzolo, che ha inciso tante volte il proprio nome negli albi d’oro delle più importanti gare del calendario. I quattro hanno completato le 18 buche con 141 colpi totali. Il team contava 34 come handicap totale (24 Sassoli, 10 Marenco e 0 Ravazzolo e Fortini) e ha superato di una lunghezza Marcello Santi, Gianluca Vitali, Federico Capparotto e Daniele Macchelli (handicap di squadra 2). Nella categoria netta successo per Giovanni Dassu, Emanuele Sclambra, Davide Struchel e Giorgio Stuppioni (127). Il percorso si è fatto rispettare e solo cinque professionisti hanno completato le 18 buche meglio del par. Il migliore assoluto è stato Luca Cianchetti (67) seguito da Andrea Perrino e Diego Buttironi, appaiati a 69 colpi.

Andrea Ronchi