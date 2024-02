Golf. Winter Challenge al Riviera, vincono. Ronconi e Di Lorenzi

Aria di finali nelle gare che, al Riviera Golf, hanno completato il calendario agonistico di gennaio. Filippo Ronconi e Davide Di Lorenzi (45) hanno vinto il Winter Challenge del Ticket to Paradise, circuito che premia i migliori con l’accesso alla semifinale a Salsomaggiore. Con loro anche Aleksander Hilaj e Leonardo Castaldi (44), vincitori della categoria netta, che hanno preceduto Emanuele Danzi e Andrea Corsini, appaiati nel punteggio ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Roberto Agricola e Valentina Rinaldi (40) sono stati premiati quali miglior coppia mista. Nel Tm Open by Taylor Made, Pierpaolo Saioni ha vinto con 81 colpi. Riccardo Rusticali (35), Alberto Ferri (38) e Denis Chitano (34) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Stefano Palmieri (33), Renato Gaudimonte (37) e Valerio Giacobbi (33) che comunque hanno accumulato punti preziosi per il ranking.

