Golf. Zanellato vince la Golf Cervia Cup

Il caldo quasi estivo ha accompagnato i golfisti impegnati sul percorso dell’Adriatic Golf di Cervia nel terzo fine settimana di febbraio. Sabato 17 Vittorio Zanellato ha vinto la Golf Cervia Cup grazie a un giro in 74 colpi. Nella categoria netta Christian Pierini (39) ha preceduto Adriano Bandini, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Miglior senior Enrico Montorsi (38). Domenica la Golfup Trophy. Ha vinto Simone Santovito con 72 colpi, uno oltre il par del campo. In prima categoria Riccardo Rusticali (36) ha vinto con Cristian Brighi, a pari punti, così come Rita Bandini (40) con Augusto Pompili (40) in una battaglia all’ultimo colpo. In terza categoria Elia Accarrino (42) ha vinto seguito da Paolo Sansoni (40).

Andrea Ronchi