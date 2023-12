GP Duomo, Abrivard senza rivali. Il momento d’oro di Vivid Wise As

L’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ ha celebrato il prestigioso Gran Premio Duomo. Davanti a un numeroso pubblico ha conquistato la 77ª edizione della corsa il favorito Vivid Wise As con driver Matthieu Abrivard, portacolori della scuderia napoletana Bivans ed allievo di Alessandro Gocciadoro. Il vincitore ha confermato il proprio valore centrando il 21° sigillo in Gruppo 1 e un ricco bottino di oltre 3 milioni di euro vinti in carriera.

La corsa è stata bella e spettacolare con Vivid Wise As che ha prevalso in rimonta, battendo l’energico Always Ek che si piazza secondo e il rossoverde Bepi Bi che arriva terzo. Bepi Bi è giunto al termine della carriera agonistica, pronto ad entrare in riproduzione. L’inizio della corsa aveva visto andare in testa Bepi Bi, ma le emozioni non sono mancate con continui cambiamenti di scenario. Nella parte finale Vivid Wise As ha mostrato la sua classe ed è andato a vincere confermando di essere il più forte dei 7 partecipanti di questa corsa di altissimo livello sui 1600 metri di pista. Per il vincitore il cronometro si è fermato a 1.12.3 che però non rappresenta in maniera precisa l’intensità dell’evento. Giornata che ha unito l’aspetto sportivo a un forte legame con la città abbinando eventi ricreativi per i bambini negli spazi al coperto e coinvolgendo tante famiglie.

La classica fiorentina del trotto per eccellenza è nata nel 1947, quando vinsero Magione e Fabbrucci, ed è tornata da 7 anni in Gruppo 1. La Toscana e Firenze lo meritavano per i tanti operatori ippici, per il valore e la tradizione, per il pubblico sempre molto appassionato. I partenti con i rispettivi driver (montepremi euro 100.100): 1 Always Ek con A. Gocciadoro, 2 Zacon Gio con R. Vecchione, 3 Vivid Wise As con M. Abrivard, 4 Bepi Bi con M. Biasuzzi, 5 Usain Toll con A. Di Nardo, 6 Zarenne Fas con F. Tufano, 7 Achille Blv con E. Bellei.

Alle premiazioni del Gran Premio Duomo era presente il presidente del consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani che ha rappresentato il mondo istituzionale, insieme a Carlo e Laura Meli che gestiscono l’impianto delle Cascine e a personalità dell’ippica. "Il mondo dei cavalli – ha detto il governatore Giani – ha grande fascino e un forte legame con la natura. Il trotto fiorentino ha illustri trascorsi grazie in particolar modo alla figura di Cesare Meli, con il Comune che gli ha giustamente intestato l’impianto. Tante le corse storiche e i ricordi per una tradizione che deve rimanere forte nel tempo. Ringrazio la famiglia Meli per aver fatto risorgere l’ippica a Firenze e per il perfetto stato di manutenzione di una struttura sportiva che si apre sempre più alla città e alle famiglie".

Nel programma del convegno che si è svolto ieri all’ippodromo ‘Cesare Meli’ si è disputata anche la finale del Trofeo Meyer che è stato vinto da Vortice d’Amore con driver Graziano Tacconi. Da ricordare l’importante contributo di 1500 euro donato dai Gentleman all’Ospedale Meyer di Firenze. La solidarietà si abbina sempre più all’ippodromo fiorentino.

Francesco Querusti